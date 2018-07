Árbitro do Brasil na Copa, Sandro Meira Ricci anuncia aposentadoria

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sandro Meira Ricci anunciou a aposentadoria do futebol durante a participação no programa "Altas Horas", da "Globo". O árbitro afirmou ter sido uma promessa feita por ele após a Copa do Mundo. Ele chegou a ser cogitado para apitar o jogo final do Mundial, mas não foi escolhido.

"Todo grande esportista quer coroar sua carreira com títulos, e o título do árbitro é a final. Infelizmente não foi possível e vou encerrar minha carreira sem esse título", afirmou.

Sandro Meira Ricci tem 43 anos e participou de duas Copas do Mundo, em 2014 e 2018. O árbitro afirmou que a aposentadoria começa a partir de já, sem esperar o ano terminar.

"Decidi (me aposentar) após ao Mundial. Foi uma promessa que fiz às minhas filhas, minha noiva, à minha mãe – que infelizmente não se lembra mais dessa promessa. Dediquei muitos anos da minha vida ao futebol e chegou a hora de deixar espaço para outras pessoas", completou.