Arboleda se envolve em acidente de carro, mas sai ileso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro equatoriano Robert Arboleda, jogador do São Paulo, se envolveu em acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (30), na capital paulista.

Segundo a assessoria do jogador, o motorista do veículo perdeu o controle do carro e atingiu uma árvore. Arboleda não conduzia o carro, e não se feriu.

Uma mulher que estava no veículo foi encaminhada para o hospital, mas sem lesão grave. Outra mulher, que estava no carro, também se feriu sem gravidade.

O jogador não havia ido para Belo Horizonte (MG), onde o São Paulo venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no domingo (29), por estar suspenso.