Arena do Corinthians terá parte do gramado em preto e branco

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Corinthians está preparando uma mudança em parte do gramado de sua arena, em Itaquera. Para diminuir a presença da cor verde, de seu arquirrival, o Palmeiras, o time alvinegro vai implantar grama sintética preta e branca no entorno do campo, na área técnica e também na saída para os vestiários.

A assessoria da equipe do clube confirmou a alteração e disse que a mudança é por tempo indeterminado. A torcida do Corinthians poderá ver como o estádio ficou neste domingo (13), quando os comandados do técnico Fábio Carille terão um amistoso com o Santos, às 17h30.

O duelo marcará a reestreia do treinador pelo alvinegro da capital e também a estreia de Jorge Sampaoli à frente do Santos.

Empresa responsável pela alteração no gramado, a Onegrass é mesma que cuida do campo principal da arena e também do CT do Parque Ecológico. Antes da inauguração do estádio, em 2014, alguns dirigentes corintianos defendiam que todo o gramado do estádio deveria ser branco ou em tons de cinza. A Fifa, porém, não permite nenhuma outra cor para campos oficiais que não seja o verde.