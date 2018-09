Arena do Marketing discute publicidade com foco em celebridades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornal Folha de S.Paulo apresenta na quinta-feira (27), a partir das 19h30, mais uma edição do Arena do Marketing, promovido em parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). O programa realiza mensalmente entrevistas com profissionais do mundo do marketing.

Nesta edição, o diretor-geral de criação da Ogilvy Brasil, Félix del Valle, e o professor Marcelo Chiavone Pontes, líder da área de marketing, pesquisa e economia da ESPM, baterão um papo sobre estratégias de marketing com foco em personalidades famosas.

A mediação ficará a cargo da jornalista Laura Mattos, colaboradora da Folha de S.Paulo. O programa terá transmissão ao vivo pelo site do jornal.