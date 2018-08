Arena do Marketing recebe diretora de pesquisa da série 'Mad Men'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Folha de S.Paulo realiza na terça-feira (7), às 18h, mais uma edição do Arena do Marketing. O programa, que é promovido em parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), faz entrevistas com profissionais ligados ao mundo publicitário.

Nesta edição, os convidados serão Allison Mann, que foi diretora-chefe de pesquisa para a produção da série americana "Mad Men", e Jeffrey Sharlach, fundador da agência de comunicação corporativa e marketing JeffreyGroup, e que iniciou sua carreira na Madison Avenue, onde a série se passa.

Também integrará o debate o presidente da ESPM, Dalton Pastore Jr.

Além de temas relacionados ao universo de "Mad Men", série que retrata o cotidiano dos funcionários de uma agência fictícia de publicidade americana ao longo da década de 1960, o programa deverá abordar as diferenças do universo publicitário da época em relação à profissão hoje e como essas mudanças ocorreram com o passar do tempo.

A mediação será feita pela jornalista da Folha de S.Paulo Luciana Coelho.

O programa será transmitido ao vivo pelo site do jornal.