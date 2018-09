Argel comemora rodada perfeita com vitória do Coritiba sobre o Avaí

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nem o mais otimista torcedor coxa-branca poderia sonhar com um final de rodada melhor do que o que o Coritiba conseguiu após a vitória sobre o Avaí por 1 a 0, neste sábado (29), no Couto Pereira. Distante oito pontos do G4 da Série B antes do início da 29ª rodada, o Coxa venceu o time catarinense, que ocupa a quarta colocação, e contou com tropeços de Atlético-GO, Vila Nova, Londrina e Figueirense, que não venceram e deixaram um rebolo na classificação.

O técnico Argel Fucks avaliou a primeira vitória dele no comando da equipe após duas rodadas. "É um adversário direto da gente num objetivo lá na frente. Estávamos a oito pontos do G4. Agora estamos a cinco. 'Ah!, os resultados hoje foram interessantes'; sim, desde que você faça sua parte. O melhor resultado sempre é o nosso. Não vamos olhar na tabela ainda", ponderou, para depois falar do desempenho do time: "Não conseguimos criar muito por que o Avaí estava bem montado. No geral acho que a equipe fez uma boa partida. Não fizemos mais do que a obrigação também. Mas, quando você tem um resultado destes, contra um adversário do calibre do Avaí, isso dá confiança, dá moral."

A vitória recoloca o Coritiba na disputa pelo acesso restando nove rodadas para o fim da Série B. Dos jogos restantes, cinco deles serão no Couto Pereira, quatro deles contra equipes que estão na luta pelo acesso: CSA, Guarani, Goiás e Fortaleza. "Agora vai ser assim. Cada jogo vai ser uma final", projetou Argel.