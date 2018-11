Argel Fucks joga a toalha na luta pelo acesso e já começa a pensar em 2019: "Precisa mudar muita coisa"

Rodolfo Luis Kowalski

Matematicamente ainda é possível. Mas na prática, nem mesmo um milagre deve ser suficiente para colocar o Coritiba na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2019. Restando quatro rodadas para o fim do campeonato (12 pontos em disputa), o time do Alto da Glória se encontra oito pontos atrás do Goiás, quarto colocado. E depois da derrota para o Guarani na noite deste sábado (03 de novembro), no Couto Pereira, o técnico Argel Fucks admitiu a derrota e já começou a falar sobre 2019, destacando a necessidade de o Coxa acabar o campeonato “com dignidade”.



“O adversário mereceu ganhar o jogo.. Não conseguimos em momento algum levar perigo ao adversário. Tivemos uma ou outra chance, muito pouco. Então não temos o que falar. Demos oportunidade a vários jogadores e vamos continuar dando. É com esses jogadores que vamos acabar o campeonato de uma forma digna, que é o mínimo que temos de fazer. Esta semana já começamos um planejamento para 2019, porque realmente agora estamos fora da briga para buscar uma coisa diferente no campeonato. Então, é fazer uma reunião, conversar, ver os pontos positivos, pontos negativos, e entender que é muito pouco para a grandeza desse clube”, disse o treinador em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Bugre.



Em sua fala, o técnico destacou que ainda não conversou com a diretoria sobre o próximo ano. Com contrato até o fim de 2018, ele comentou que deve sentar nesta semana com a diretoria coxa-branca para começar a planejar o próximo ano, colocando-se à disposição da diretoria para renovar o contrato e montar o time para a temporada que se aproxima. Um acerto, contudo, depende de questões financeiras – sem o acesso, o time alviverde deve ter de trabalhar com um orçamento bem menor em 2019.



“Não conversamos com a diretoria, até porque esperávamos pelo desfecho da temporada. Acabou hoje (a chance de acesso). É um ano de aprendizado para todos. Foram quatro treinadores nesta temporada. Mas ainda vamos conversar. Agora não temos mais chance de nada. É difícil para o torcedor, mas o futebol é dessa forma. Pegamos o clube numa situação difícil, com o mesmo jogadores tivemos um rendimento melhor. Hoje não jogamos uma partida aceitável nem razoável, e temos de reconhecer isso. Era algo que não vinha acontecendo, não conseguimos nem competir. Precisa mudar muita coisa, fazer muita coisa. E com calma, tranquilidade neste momento, vamos sentar com a diretoria e discutir. Ano que vem é um orçamento diferente, mas isso vamos conversar."



Ainda segundo o treinador, sua prioridade é permanecer no Alto da Glória em 2019. "Você precisa começar uma pré-temporada, dentro do orçamento que o clube vai ter, e procurar jogadores com o perfil das competições que vamos disputar. Viemos aqui para mostrar nosso trabalho, nosso conteúdo. Eu tenho muita vontade de continuar e de fazer parte desse planejamento, desse ano de 2019, de montar um time com a nossa cara, aguerrido."