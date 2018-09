Argentina é convocada para encarar Brasil ainda sem Messi e com Kannemann

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico interino da seleção argentina até o fim deste ano, Lionel Scaloni apresentou nesta sexta-feira (28) a lista de convocação com 31 jogadores para os amistosos contra Iraque e Brasil, em outubro.

Como esperado, o meio-campista Lionel Messi está ausente. O próprio treinador já havia confirmado que deixaria o jogador do Barcelona fora da convocação em uma entrevista recente, alegando que quer aproveitar os jogos restantes de 2018 para fazer testes até a chegada de um técnico definitivo para a seleção. Ficará para seu sucessor, então, a definição sobre o futuro de Messi.

Por outro lado, Scaloni optou pela volta do zagueiro Nicolás Otamendi, do Manchester City, que ficou ausente da primeira lista pós-Copa do Mundo de 2018 para os amistosos de setembro contra Colômbia e Guatemala. Outros nomes de peso, como Aguero e Di Maria, seguem ausentes.

Walter Kannemann, do Grêmio, também foi convocado. O zagueiro, já presente na última convocação, deve assim desfalcar o clube gaúcho contra o Palmeiras, no dia 14 de outubro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. O atacante Everton, chamado por Tite, também será desfalque gremista.

Chama a atenção na lista as presenças dos estreantes Rodrigo De Paul (Udinese), Juan Foyth (Tottenham) e Roberto Pereyra (Watford). Paulo Dybala e Mauro Icardi, estrelas de Juventus e Inter de Milão que tiveram poucas oportunidades no último ciclo, também estão convocados.

A Argentina vai enfrentar o Iraque, no dia 11 de outubro, e o Brasil, no dia 16 do mesmo mês. Ambas as partidas serão disputadas na Arábia Saudita.

Confira a lista dos convocados:

GOLEIROS

Romero (Manchester United), Rulli (Real Sociedad) e Armani (River Plate).

DEFENSORES

Otamendi (Manchester City), Funes Mori (Villarreal), Pezzella (Fiorentina), Kannemann (Grêmio), Juan Foyth (Tottenham), Tagliafico (Ajax), Alan Franco, Fabricio Bustos (Independiente) e Renzo Saravia (Racing).

MEIO-CAMPISTAS

Ascacibar (Stuttgart), Leandro Paredes (Zenit), Lo Celso (Betis), Franco Vázquez (Sevilla), Rodrigo de Paulo (Udinese), Roberto Pereyra (Watford), Salvio, Franco Cervi (Benfica), Battaglia, Acuña (Sporting), Meza (Independiente) e Palacios (River Plate).

ATACANTES

Pavón (Boca Juniors), Gonzalo Martínez (River Plate), Dybala (Juventus), Icardi, Lautaro Martínez (Inter de Milão), Ángel Correa (Atlético de Madrid) e Giovanni Simeone (Fiorentina).