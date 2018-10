Argentina goleia o Iraque em amistoso antes de encarar seleção brasileira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversária da seleção brasileira na próxima semana, a Argentina goleou o Iraque por 4 a 0, nesta quinta-feira (11), em amistoso disputado na cidade de Riad, na Arábia Saudita. Lautaro Martínez, Roberto Pereyra, Pezzella e Cervi anotaram os gols da vitória.

Sob o comando do interino Lionel Scaloni, os argentinos estão invictos desde a eliminação para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia - em setembro, a equipe bateu a Guatemala por 3 a 0 e empatou sem gols com a Colômbia.

Aos 16 minutos do primeiro tempo, Martínez aproveitou cruzamento de Acuña pela esquerda e, de cabeça, abriu o placar em Riad. Pereyra, que havia entrado no intervalo no lugar de Vázquez, recebeu na área após passe de Dybala e ampliou, aos sete da etapa final. O zagueiro Pezzella, ao escorar cobrança de escanteio aos 32 minutos, fez o terceiro. Cervi sacramentou o triunfo, aos 43, em jogada individual.

Diante de um adversário fraco tecnicamente, Scaloni aproveitou o segundo tempo para observar opções do elenco. Um dos que ganharam chance para mostrar serviço no amistoso foi o zagueiro Kannemann, do Grêmio, que substituiu o lateral-direito Bustos.

Na fase pós-Copa, a Argentina ainda não conta com o reforço do atacante Lionel Messi, que pediu dispensa da seleção argentina por tempo indeterminado após ser bastante criticado pelas atuações abaixo do esperado no último Mundial.

Outros nomes de destaque da equipe, como o zagueiro Otamendi e o meia-atacante Di María, também ficaram fora da convocação de Scaloni.

Na próxima terça-feira (16), Brasil e Argentina se enfrentarão em amistoso na cidade de Jeddah, às 15h (de Brasília). Antes, a seleção treinada por Tite encara a Arábia Saudita, nesta sexta (12), às 15h30 (de Brasília), em Riad.