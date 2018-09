Ariana Grande anuncia pausa na carreira após morte de Mac Miller

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ariana Grande, 25, está abalada pela morte do ex-namorado, o cantor Mac Miller, que faleceu no dia 7 de setembro. Ariana não só não compareceu ao Emmy Awards de 2018, que aconteceu na última segunda-feira (17), como também anunciou uma pausa em sua carreira.

"Dados os eventos dos últimos anos, Ariana vai tirar um tempo necessário para se cuidar e curar. Ela ficará próxima de sua casa e usará esse período para passar algum tempo ao lado de seus das pessoas que ama e trabalhando em novas músicas sem prazos. Ela agradece a seus fãs pela compreensão", dizia um comunicado da equipe da cantora à revista americana People.

Em uma mensagem em sua conta oficial no Instagram, postada na última semana, Ariana disse que "adorou" Miller desde o dia em que o conheceu, quando tinha 19 anos. "Você foi meu amigo mais querido. Por tanto tempo", escreveu Ariana junto a um vídeo de Miller.

Miller foi encontrado inconsciente em sua casa em Studio City, Califórnia, e declarado morto no local, informou em comunicado em 7 de setembro o escritório do legista do condado de Los Angeles.

A família do músico chegou a divulgar uma nota agradecendo o apoio dos fãs: "Ele foi uma luz brilhante neste mundo para sua família, amigos e fãs. Obrigado pelas orações. Por favor, respeitem nossa privacidade. Não há mais detalhes sobre as causas de sua morte no momento".

Em março, Miller esteve em São Paulo para o Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Foi o primeiro a se apresentar no palco que receberia Mano Brown, no dia 24. No setlist do americano, havia canções como "Donald Trump", "Believe" e "When in Rome".