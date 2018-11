Ariana Grande devolve anel ao ex-noivo, mas fica com porquinho de estimação do casal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o término do noivado com Pete Davidson, 24, a cantora Ariana Grande, 25, deixou claro que é preciso dividir exatamente tudo o que o casal compartilhou até agora.

Isso inclui um anel de noivado e um porquinho de estimação.

Segundo o site TMZ, a cantora já devolveu ao ex-noivo o anel que custou mais de US$ 100 mil (R$ 371 mil).

A joia, de diamantes, era personalizada e feita por encomenda pelo noivo. Demorou semanas para que a peça ficasse pronta.

Agora, o porquinho Smallz que eles adotaram no mês passado, e que se tornou uma assinatura do casal, ficará com a cantora. Ariana postou diversos vídeos abraçada ao animalzinho de estimação, e Davidson chegou a fazer uma tatuagem do porquinho.

Segundo o site, foi Ariana quem comprou o animal e era quem realmente cuidava dele.

O casal terminou o noivado no último fim de semana. Ambos reconheceram que não se tratava do momento ideal para dar continuidade ao relacionamento, apesar de ainda se amarem.

Recentemente, ela anunciou que estava passando por uma fase difícil da vida e que poderia se afastar da carreira, especialmente após a morte de seu ex-namorado, Mac Miller. Ela chegou a escrever em seu Twitter: "Posso ter apenas um dia bom. Apenas um. Por favor."

Ariana Grande já havia adiado o casamento com Davidson por conta da morte do rapper, com quem namorou por dois anos.