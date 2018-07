Ariana Grande é tema de discotecagem especial no Soviet

Redação Bem Paraná, com assessoria

Com um novo hit recém-lançado, Ariana Grande é homenageada na programação do Soviet. A festa Soviet Pop Club dessa sexta-feira (20/7) toca os maiores sucessos da cantora, entre outros destaques do pop. "God Is A Woman" é o segundo single do álbum Sweetener, ainda a ser lançado, e já conquistou crítica e público. Em abril, ela já tinha lançado "No Tears left To Cry", anunciando novidades para este ano. O club abre às 23h com discotecagens dos DJs residentes Fefo, Lumo e Vitor Cruz e da DJ convidada Rattrap.



A noite tem promoção no combo de Heineken long neck com shot Jose Cuervo ouro ou prata a R$ 20, além de doses e drinks selecionados com desconto até 1h. A entrada de R$ 25 sai por R$ 15 até 1h com nome na lista amiga do Soviet App, aplicativo oficial da casa, e estudantes pagam R$ 10 até meia-noite com apresentação de carteirinha. A festa é uma parceria com a Universal Music Brasil e Curitiba Cult.



No sábado, o agito continua com a Stardust, noite voltada ao pop e dance. A DJ convidada Claudia Bukowski é recebida pelos residentes ADRN, Fefo e Lumo. A casa abre às 23h e tem double de vodka Orloff e de gim Seagers até 1h. A noite toda tem drink Alaska a R$ 15 e combo de Heineken long neck com shot Jose Cuervo ouro ou prata a R$ 20. A entrada é $ 30, saindo a $ 20 até 1h com nome na lista amiga. Estudantes com carteirinha pagam R$ 15 até meia-noite.





Fim de semana Soviet com especial Ariana Grande



DATA: Sexta-feira, 20 de julho

FESTA: Soviet Pop Club Especial Ariana Grande

HORÁRIO: 23h

ENTRADA: R$ 25, com nome na lista do Soviet App entrando até 1h R$ 15, estudantes com carteirinha R$ 10 até meia-noite.



DATA: Sábado, 21 de julho

FESTA: Stardust

HORÁRIO: 23h

ENTRADA: R$ 30, com nome na lista do Soviet App entrando até 1h R$ 20, estudantes com carteirinha R$ 15 até meia-noite.



ENDEREÇO: Rua Bispo Dom José, 2277 - Batel, Curitiba - PR

INFORMAÇÕES: www.soviet.com.br | www.facebook.com/soviet.club