Ariana Grande homenageia Mac Miller no Dia de Ação de Graças: 'Você faz muita falta'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ariana Grande voltou a homenagear o ex-namorado Mac Miller, morto em setembro, aos 26 anos. Nesta quinta (22), Dia das Ações de Graça, a cantora compartilhou em suas redes sociais uma publicação antiga que a mostra comemorando o feriado ao lado do cantor em 2017.

"Uma torta", dizia a legenda da fotografia do ano anterior. Ao compartilhar a lembrança, a cantora adicionou: "Você faz muita falta."

Miller foi encontrado morto em sua casa na Califórnia no dia 7 de setembro. De acordo com a polícia de Los Angeles, o cantor, que costumava falar abertamente sobre seus problemas com o uso de drogas, morreu em decorrência de uma overdose de fentanil, cocaína e álcool.

Grande já prestou tributos ao ex-namorado em outras ocasiões, e também o menciona em seu mais recente single, "Thank u, Next", que se tornou a canção que mais rapidamente ultrapassou 100 milhões de reproduções no Spotify.