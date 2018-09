Ariana Grande posta foto em homenagem ao ex-namorado encontrado morto

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Ariana Grande, 25, postou uma foto em sua conta no Instagram para homenagear o rapper Mac Miller, 26, encontrado morto na última sexta-feira (7), na Califórnia, Estados Unidos. Os dois namoraram por quase dois anos e terminaram em maio.

Ariana postou apenas a imagem do músico, sentado na grama, sem nenhum legenda. No início da tarde deste domingo (9), ela já tinha recebido cerca de 8,7 milhões de curtidas. A mãe de Miller também postou uma foto com o filho com um emoji de coração partido.

Miller, que costumava falar abertamente sobre seus problemas com o uso de drogas, foi encontrado morto em casa, em San Fernando Valley, possivelmente em decorrência de uma overdose. Uma ligação para o 911 chegou a ser feita da residência, mas ele foi encontrado já sem vida.

A família do músico divulgou uma nota agradecendo o apoio dos fãs: "Ele foi uma luz brilhante neste mundo para sua família, amigos e fãs. Obrigado pelas orações. Por favor, respeitem nossa privacidade. Não há mais detalhes sobre as causas de sua morte no momento".

Em março, Miller esteve em São Paulo para o Lollapalooza, no Autódromo de Interlagos. Foi o primeiro a se apresentar no palco que receberia Mano Brown, no dia 24. No setlist do americano, canções como "Donald Trump", "Believe" e "When in Rome".