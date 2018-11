Ariana Grande responde Piers Morgan por criticar Ellen DeGeneres e feminismo: 'Vamos continuar lutando'

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Twitter foi palco de uma discussão envolvendo Ellen DeGeneres, Ariana Grande e sua mãe, feminismo e um apresentador britânico. No último final de semana, Piers Morgan comentou a atitude de Ellen DeGeneres ao analisar o corpo de famosos durante o programa ao vivo.

"Ellen ficou babando [ao vivo] no corpo de diversos famosos no Dia Internacional do Homem. Fui acusado o dia inteiro quando elogiei uma mulher por suas pernas. A hipocrisia do feminismo...", escreveu Morgan.

No dia seguinte, Piers Morgan riticou a girl band britânica Little Mix, pela banda ter feito uma foto em que aparecem nuas, com palavras escritas no corpo como forma de protesto. "Ei, Little Mix, quando vocês vão admitir que roubaram a ideia das Dixie Chiks?", disse ele, repostando uma montagem em que compara as fotos das bandas.

Incomodada, a mãe de Ariana Grande, Joan Grande, respondeu o comentário de Morgan. "Honestamente, o que tem de errado com Piers Morgan? Sua mãe nunca te ensinou que se você não tem nada de bom para dizer, melhor não dizer nada?"

Morgan respondeu Joan, dizendo que sua mãe o havia ensinado a falar o que pensa e nunca ter medo de expressar sua opinião sincera. "Ellen é hipócrita. E sobre a Little Mix, eu preferiria que elas usassem o talento delas para vender discos ao invés de usar nudez", escreveu.

Ariana Grande entrou na discussão e defendeu Ellen ao dizer que a apresentadora é um ser humano incrível. Sobre o uso da nudez, ela afirmou: "Eu uso meu talento e a minha sexualidade o tempo todo porque eu escolho. As mulheres podem ser sexies e talentosas. Nuas e dignas. É nossa escolha. Vamos continuar lutando até que as pessoas entendam. Falo isso com todo o respeito mas obrigada, próximo", disse ela, mencionando sua nova música, "Thank u, next".

A discussão seguiu com indiretas dos dois lados. Ariana grande disse que protegeria as amigas e sairia em defesa das mulheres. Ela também o mencionou em outra mensagem: "Eu estou ansiosa para o dia em que você vai descobrir outros jeitos de se fazer relevante sem ser criticando jovens, lindas e mulheres bem-sucedidas por qualquer coisa que elas façam."

Piers Morgan a respondeu diversas vezes, dizendo que mulheres podem fazer o que bem entenderem mas que ele continuará criticando o uso de nudez para vender álbuns. Ele também acrescentou que critica e elogia todas as pessoas e, inclusive, já elogiou e criticou o trabalho de Ariana. "Aproveitando que tenho sua atenção, Ariana, quer vir ao meu programa e resolver isso de homem pra mulhero (sic)? Podemos trazer sua mãe também, se você quiser!"