Armandinho e Banda Melim se apresentam juntos no Café Curaçao

​A mistura temperada de reggae, pop e MPB no melhor estilo “good vibes” invade as areias de Guaratuba no próximo dia 11 de janeiro. O trio Melim e o cantor gaúcho Armandinho se apresentam no palco de um dos pontos mais badalados do litoral paranaense, o Café Curaçao (R:Brejatuba,500). Armandinho chega com seu show leve, que traz um reggae de levada praieira com os clássicos de mais de 10 anos de carreira e canções inéditas. Já o trio niteroiense se apresenta pela primeira no litoral paranaense e leva na bagagem o show de lançamento do seu álbum homônimo.



Armandinho chega ao litoral paranaense escoltado por sua banda, formada por Vini Bodam (bateria), Pedro Porto (baixo), Lúcio Dorffmam (teclado), Luciano Granja (guitarra), Gordo Lopes (percussão), João Coiote (vioão e backing vocal) e Renato Batista (trompete). Sucessos como ‘Ursinho de Dormir”, “Desenho de Deus” e “Semente” devem fazer parte do repertório da apresentação. Músicas do recente disco, como “Sol Loiro” e o hit “A Ilha”, também prometem estar no set list e devem dividir espaço com as inéditas “Eu sou do Mar’’, com a participação do cantor Vitor Isensee (ex-Forfun) e “Menina do Verão”, um samba rock em parceria com o cantor Bebeto.



A primeira canção Armandinho compôs aos 12 anos. Anos mais tarde, as letras escritas durante a adolescência fizeram sucesso nas rádios. Alçado a ídolo nacional em 2006, com o álbum “Casinha”, ele é conhecido pelo reggae de levada praieira. Misturando também pop e MPB, o artista diz que prefere falar de coisas que divertem as pessoas e passa longe de letras politicamente engajadas. O cantor já tem 6 CDs e 2 DVDs lançados. O sucesso internacional é marcado com turnês pelos EUA, Peru, Argentina, Uruguai, Paraguai e Portugal.



Já o trio Melim, formado pelos irmãos Rodrigo, Diogo e Gabriela Melim, vem ganhando seu lugar na linha de frente da música brasileira. Talento, inspiração e carisma, não é nenhuma novidade, os irmãos têm de sobra. Logo de cara, sua estreia oficial aconteceu em rede nacional, no programa “SuperStar” em 2016, apresentado por Fernanda Lima na Rede Globo, no qual bateram recorde com 93% de aprovação.



Jovens, Gabi e os gêmeos já tiveram canções lançadas por nomes importantes da indústria do entretenimento brasileiro como Ivete Sangalo e Luan Santana, que juntos fizeram o dueto “Zero a Dez”, sendo que o sertanejo também registrou “Amor de Interior”. Outra dupla consagrada nacionalmente que gravou canções da Melim foi a dupla Jorge e Mateus que fez parceria com Psirico na canção “Outras Flores” e o grupo de pagode Sorriso Maroto “Ela Não é Você”.



O trio conquistou rapidamente uma legião de fãs por todo o Brasil. Só faltava um álbum para coroar essa trajetória. E ele chegou cheio de inspiração, pronto para figurar nas listas de melhores do ano. Depois de lançarem um bem-sucedido EP no final do ano passado, a banda Melim chega agora com um álbum recheado com 16 músicas autorais, recentemente lançado pela Universal Music.



Com mais de 300 mil reproduções diárias, a música da Melim chegou a ficar entre as dez canções mais ouvida na plataforma digital Spotfy com a canção “Meu Abrigo”, faixa de abertura do álbum. O trio mescla rimas com poesias, que faz o clima de romance mais presente na canção.



Já a canção “Ouvi Dizer“, conduzida pela a voz afinadíssima de Gabi Melim, ganhou um music video, com direção de Beto Gatti e produção de Kevin White. No repertório do álbum, estão também presentes as baladas “Transmissão de Pensamento” e “Dois Corações“, além de faixas mais dançantes, como os reggaes “Confusão” e “Era Pra Ser Outra Canção“. A banda ainda flerta com o pop dos anos 80 em “Mergulho no Mar” e mostra outras inéditas, como “Sabe Lá“, “Maju“, “Peça Felicidade“, “Hipnotizou“, “Apê“, “Viva o Amor“, “Uma Lua“, “Não Demora“, além do hit “Avião de Papel“.



​SERVIÇO:

MELIM + ARMANDINHO

Local: Café Curaçao Guaratuba (Av. Brejatuba, 500)

Quando: 11 de janeiro de 2019 (Sexta)

Horários: Abertura da casa: 21h30 / Início das atrações:a partir das 23h/Showtime:1h

Valores:

Pista (1º lote) - R$60,00;

Área Vip (1º lote) - R$100,00 (meia-entrada);

COMBO 2 Pista (Alok, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Anitta, Armandinho+Melim e CURAÇAO SUNSET – Gustavo Mioto + Zeeba) – R$400,00;

COMBO 2 Área Vip (Alok, Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Marília Mendonça, Henrique e Juliano, Anitta, Armandinho+Melim e CURAÇAO SUNSET – Gustavo Mioto + Zeeba) – R$720,00.



* Clientes Clube Prime possuem 50% na compra de até dois bilhetes por associado.

**Promoções não cumulativas com descontos previstos por Lei.

***Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio.

****Há o acréscimo da taxa de administração Disk Ingressos.



Forma de Pagamento: Dinheiro e cartões de crédito/débito Elo, MasterCard, American Express, Visa, Diners Club e Hipercard em até 6x

Censura: 16 anos (de12 a 16 anos somente com os pais ou acompanhado por um responsável legal.

Informações p/ o público: 41 33150808/3472-3204/ www.maisumadaprime.com.br /www.cafecuracaoguaratuba.com.br