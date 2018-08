Armando Monteiro adota estrela vermelha na campanha em Pernambuco

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O senador e ex-ministro Armando Monteiro Neto (PTB) escolheu um emblema relacionado ao PT para simbolizar a sua campanha a governador: uma estrela vermelha.

Armando, que há quatro anos concorreu a eleição com o apoio do PT, este ano entra na disputa liderando uma frente de oposição com o apoio de DEM e PSDB. O PT, desta vez, está no palanque do governador Paulo Câmara (PSB).

Em vídeos nas redes sociais, o candidato fez menção ao símbolo como a estrela da bandeira de Pernambuco. A estrela estampada na bandeira, contudo, é amarela e não vermelha.

Armando Monteiro e Paulo Câmara (PSB) tem buscado associar seus nomes ao ex-presidente Lula, que tem alta popularidade do estado.