Armani cria forma das cores em desfile de sua marca principal

MILÃO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - Uma das características marcantes do estilo Armani é o refinamento da cartela de cores. A mistura de azul, lavanda e rosa identifica as coleções do estilista ao longo dos anos e, nesta temporada de verão 2019, não seria diferente.

O ponto fora da curva desse desfile da grife Giorgio Armani, na manhã do domingo (23), na semana de moda de Milão, é que, a partir das ondas emitidas por essas cores e os filamentos de cada uma delas, o estlista criou formas circulares, languidas, como se as cores criassem vida.

Tudo parece simples demais, mas é construído em várias camadas de cores e tecidos furta cor que, quando sobrepostas e unidas uma com as outras, criam uma explosão de tons lavados e brilhantes, como uma luz própria saindo da roupa.

Cinzas metálicos, reflexos de azul e rosas iluminados tingem essa coleção de vestidos esvoaçantes e a reconhecível alfaiataria da marca. Armani, vale lembrar, foi o criador da jaquetinha estruturada, curta, cortada com ombros marcados e cintura fina.

Ele remodelou a peça para fazer um meio entre a alfaiataria formal e a esportiva, exposta em peças do tipo "bomber jacket", só que para ocasiões formais.

A imagem geral transite um tom de futurismo do século 21, descolado da estética espacial criada nos anos 1960 por André Courréges.

Variações da escala gris aparecem em botas e escarpins feitos com materiais plásticos, adornados com cristais cujo brilho também aparece pontualmente nos conjuntos de saia e blusa combinados a bolsas-saco forradas com as micropedras.

A grife principal do grupo do estilista veste mulheres que não querem usar apenas vestidos nas festas menos protocolares do que as premiações do tapete vermelho -a Armani Privé já existe para atender esses eventos--, mas ainda querem preservam o glamour da noite.

Por isso, propostas tão simples quanto uma pantalona combinada à jaquetinha são finalizadas com mini bolsas à tiracolo, enroladas de forma que elas fiquem posicionadas nas costas da mulher.

São os detalhes, Armani sabe, que fazem a diferença e justificam existir o prêt-à-porter de luxo. (PD)

*O jornalista se hospeda a convite da Fila