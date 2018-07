Arraiá do MON acontece neste sábado no parcão

Redação Bem Paraná com assessoria

A 1ª edição do Arraiá do MON acontecerá neste sábado (29/7), no Parcão, anexo ao museu, das 12h às 22h. O evento contará com uma programação repleta de atrações musicais, brincadeiras, comidas e bebidas. A música ficará por conta de bandas, com um repertório repleto de blues e jazz, além de DJ convidado. O valor da entrada é de R$5 e a classificação é livre.

O público que estiver no evento terá 50% de desconto para entrar no museu no mesmo dia. Será uma ótima oportunidade para conferir as exposições em cartaz, como a 66ª edição do Salão Paranaense, Na oração que desaterra...a terra, Em honra ao sagrado, A vastidão dos mapas: Arte contemporânea em diálogo com mapas da Coleção Santander Brasil, Circonjecturas, do artista paranaense Rafael Silveira; Irmãos Campana, que apresenta cerca de 130 obras dos designers, Kirchgässner – Um modernista solitário, Obras sob a guarda do MON, Acervo MON e Museu em construção.

Serviço:

1º Arraiá do MON

Local: Museu Oscar Niemeyer – Parcão

Rua Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico – Curitiba.

Data: 29 de julho (sábado)

Horário: das 12h às 22h

Entrada: R$5

Classificação: Livre

Aceitará todos os tipos de cartões

Haverá desconto de 50% na entrada ao museu naquele dia, para quem participar do evento.

Pet Friendly

Acompanhe pelo Facebook: goo.gl/gRo8EL

museuosarniemeyer.org.br

Promoção: Bar Quermesse, Planeta Brasil e 302, com apoio do Museu Oscar Niemeyer (MON).