‘Arranquei a roupa no elevador’, conta Roberta Miranda

A cantora Roberta Miranda falou sobre algumas situações inusitadas pelas quais já passou por conta de alguns de seus medos e manias em entrevista ao ‘The Noite’ que iria ao ar ontem. “Tenho um problema seriíssimo com elevador. Um dia arranquei a roupa dentro do elevador. Ele parou, eu fiquei sufocada e tinha um monte de gente. Faz muitos anos isso, eu nem era conhecida ainda”, contou. Segundo Roberta, o elevador não é o único lugar que lhe deu calafrios: “Eu tinha medo de avião, tinha medo de barco. Tive que fazer análise. Completo 18 anos de análise.” A cantora ainda conta que, após ter visto uma matéria dizendo que hotéis “não lavam os lençóis”, desenvolveu uma “neura”. Agora, para qualquer lugar que viaje no mundo, costuma levar três lençóis: “Um pra forrar, outro pra forrar por cima e outro de cobrir.” “Eu tinha uma cisma que, cada pessoa que deitasse no meu colchão, se não desse certo (o relacionamento), a energia não bateria com o outro. Gastei uma fortuna trocando colchão”, acrescentou.

Na TV



Sandy diz que só pôde ser 100% do que é após fim de dupla com irmão

Questionada novamente a respeito de sua carreira, a cantora Sandy falou sobre o fim da dupla que manteve com seu irmão, Junior, ao longo de 17 anos no Domingão do Faustão do último dia 2. “É raro nesse meio a pessoa que larga a carreira num sucesso absurdo para vivenciar e priorizar outras coisas”, comentou Faustão. “Não foi uma decisão fácil, graças a Deus foi tomada em comum acordo com meu irmão. A gente decidiu junto isso e foi bom. A gente tá super feliz”, respondeu Sandy. Em seguida, Sandy ressaltou a importância da decisão artisticamente para ambos: “A gente pôde seguir esse caminho individual: eu fazendo só o meu som, ele fazendo o som dele. Sendo, em vez de 50% - porque a gente era 50% - sendo 100% daquilo que a gente tá fazendo”. Na última quinta-feira, 30, Sandy e Junior se reencontraram no palco durante turnê da cantora com Maria Gadú e Lucas Lima.

Redes sociais



Anitta e Jojo Todynho dão prévia de música juntas

A funkeira Anitta curtiu o dia de ontem em sua mansão no Rio acompanhada por Jojo Todynho. As cantoras se refrescaram na piscina e rebolaram muito, ao som de ‘Perdendo a Mão’, música que as duas fizeram juntas e será lançada na próxima sexta (7). Esse novo funk fala sobre relacionamentos abusivos. A capa do single já foi lançada e reúne os produtores Pedro Dash e Dan Valbusa do duo Seakret, além de Anitta e Jojo.

Saúde

Barão Vermelho apoia campanha que ensina a fazer massagem cardíaca

A massagem cardíaca, quando feita adequadamente, pode salvar vidas. Com o objetivo de ensinar a técnica à população, a campanha Amigos pelo Coração apresenta vídeos com a simulação do procedimento ao som de Barão Vermelho. A música ‘Meus Bons Amigos’ tem o ritmo adequado (cem batidas por minuto) para a reanimação da pessoa que está passando mal. O indicado pela Organização Mundial da Saúde é entre 100 e 120 compressões torácicas por minuto. Por vezes, pessoas comuns se deparam com a situação de risco, mas não sabem o que fazer. Uma pesquisa mostrou que 59% dos entrevistados desconhecem a técnica de massagem cardíaca.

