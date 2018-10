Arrascaeta atinge marca inédita e vive sua melhor temporada pelo Cruzeiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giorgian De Arrascaeta vive o melhor ano em números individuais pelo Cruzeiro. Com o gol feito nesse sábado (27), na vitória por 3 a 1 sobre o Paraná, o uruguaio chegou à marca de 15 gols no ano, a melhor desde que chegou ao clube.

Contratado em janeiro de 2015, o ex-jogador do Defensor Sporting, do Uruguai, havia alcançado esta marca em sua segunda temporada na Toca da Raposa II. Na ocasião, ele fez 14 gols em 52 partidas. Até então, este havia sido o melhor ano de Arrascaeta na equipe. À época, a média era de uma bola na rede a cada 3,7 jogos disputados.

Em 2018, o meia-atacante marcou 15 gols em 45 partidas disputadas e supera o número obtido há dois anos. A marca atual é de 3 gols a cada compromisso jogado.

Os números também foram inferiores em 2015 (nove gols em 43 partidas) e 2017 (11 tentos em 43 confrontos).

Mais letal em campo, o camisa 10 fez gols importantes e tem a chance de encerrar o ano como artilheiro da equipe pela primeira vez desde a sua contratação.

"Ofensivamente, não tivemos nenhum problema de o Arrascaeta fazer essa função. A questão era a responsabilidade defensiva, que é aquela coisa sem graça, todo treinador gosta. Essa é a missão do técnico. Conto o episódio, porque foi um episódio ilustrativo. Foi a melhor maneira de obrigá-lo a fazer essa parte mais difícil para alguém com o talento dele. Os jogadores mais decisivos fazem a equipe ser refém dele. É ele mesmo que vai ser o cara mais decisivo do jogo", declarou Mano Menezes.

Dentro das quatro linhas, Giorgian De Arrascaeta também tem sido decisivo. O jogador fez o gol que garantiu o sexto título da Copa do Brasil ao Cruzeiro. Na ocasião, o time venceu o Corinthians por 2 a 1 em plena Arena Corinthians.