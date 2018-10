Arrascaeta joga apenas 45 min por seleção e deve reforçar Cruzeiro em final

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro deve ganhar um reforço importante para a decisão da Copa do Brasil, marcada para esta quarta-feira (17), às 21h45 (de Brasília), contra o Corinthians, em Itaquera. O meia uruguaio Arrascaeta atuou por apenas 45 minutos no amistoso desta terça (16) de sua seleção contra o Japão, em Saitama, e é esperado na capital paulista para se reunir com o elenco de Mano Menezes.

O camisa 10 entrou como titular do Uruguai e acabou substituído logo no intervalo por Jonathan Rodríguez, autor do terceiro gol do time sul-americano na derrota por 4 a 3. O período de jogo reduzido anima o Cruzeiro, que conta com o meia por pelo menos um tempo na finalíssima.

O próprio clube mineiro tratou de incorporar Arrascaeta ao grupo que tenta o sexto título de Copa do Brasil, o segundo consecutivo. O Cruzeiro, que usou as redes sociais para comentar sobre a participação do meia no jogo em Saitama, espera a chegada do uruguaio para esta quarta, horas antes do duelo com os corintianos.

Em virtude da convocação, Arrascaeta desfalcou o Cruzeiro na primeira parte da decisão. Na última sexta-feira (12), no entanto, o jogador apenas assistiu do banco de reservas o jogo contra a Coreia do Sul —o Uruguai perdeu por 2 a 1.

Sem o camisa 10, o Cruzeiro abriu vantagem na final contra o Corinthians ao vencer por 1 a 0 no Mineirão, em partida realizada na última quarta-feira (10). Um simples empate na capital paulista assegura o troféu para Arrascaeta, Mano Menezes e companhia; vitória corintiana pela mínima vantagem leva a decisão para os pênaltis.