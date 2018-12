Arrascaeta não esconde sonho de jogar na Europa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - No Cruzeiro desde o início de 2015, o meia Giorgian De Arrascaeta está preparado para o assédio na próxima janela de transferências. Em entrevista ao Bolívia Talk Show, do canal Desimpedidos, o uruguaio não escondeu a vontade de jogar na Europa.

"Vontade sempre tem de jogar em um grande clube lá fora. É um sonho que nós temos desde menino, chegar a jogar em alto nível na Europa", afirmou o jogador.

Ainda assim, Arrascaeta se mostrou feliz com a situação vivida na equipe mineira. "Aqui no Cruzeiro, me sinto em casa, já conheço a cidade muito bem, tenho um grupo muito bacana aqui e o carinho do torcedor também me motiva muito para ficar", acrescentou o atleta.

Também na entrevista, Arrascaeta ainda teve que escolher entre dois craques do futebol atual. Quando perguntado qual jogador escolheria para jogar em seu time, não titubeou ao eleger Edinson Cavani, deixando Neymar como segunda opção.

"Acho que o Neymar é um grande jogador, um dos melhores do mundo, mas o Cavani, no grupo, é muito importante. Ele é um cara que se doa muito, sempre está pensando no grupo e depois no individual", considerou o meio-campista.

Um dos jogadores mais valorizados do grupo mineiro, Arrascaeta tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2021.