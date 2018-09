Arrascaeta não se recupera a tempo e vai desfalcar Cruzeiro contra o Boca

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O meia De Arrascaeta vai desfalcar o Cruzeiro no primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, contra o Boca Juniors, nesta quarta-feira (19), na Bombonera.

O jogador uruguaio vem tratando dores na coxa, fez apenas um trabalho separado nesta segunda, mas não conseguiu se recuperar a tempo da partida e nem sequer viajou com o grupo para Buenos Aires.

Há menos de duas semanas, Arrascaeta teve uma pequena lesão que o impediu de jogar um amistoso pelo Uruguai. De volta a Belo Horizonte, o jogador foi preparado para o a partida contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, mas voltou a sentir dores na coxa e não terminou o duelo no Allianz Parque.

Agora, Arrascaeta também deverá ser poupado no final de semana contra o Santos, pelo Brasileiro. Portanto, a expectativa é que o camisa 10 volte a atuar novamente contra o Palmeiras, no duelo do Mineirão, no dia 26.

Nesta terça, Mano ainda fará o último treinamento no estádio El Nuevo Gasómetro e escolherá o substituto de Arrascaeta. O nome mais provável para ficar no lugar do uruguaio é Rafinha.