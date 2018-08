Arrecadação cresce 12,8% em julho e é a maior para o mês desde 2011

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A arrecadação federal somou R$ 129,6 bilhões em julho, uma alta real (descontada a inflação) de 12,8% na comparação com igual mês do ano passado. O resultado é o melhor para o mês desde 2011.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (23) pela Receita Federal.

Em julho, o crescimento ante igual mês do ano anterior foi o maior registrado neste ano. Antes disso, a alta real havia superado o patamar de 10% apenas em janeiro e fevereiro.

O pior resultado, por outro lado, ocorreu em junho. Afetada pela paralisação dos caminhoneiros e pela queda na taxa de juros, a arrecadação federal cresceu 2% na comparação com junho de 2017. O ritmo de alta havia caído em relação aos meses anteriores, que vinham registrando crescimentos acima de 5%.

No acumulado do primeiro semestre, as receitas somam R$ 843,8 bilhões, alta de 7,7% na comparação com o mesmo período de 2017. O resultado é o melhor para o período desde 2014.