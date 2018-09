Arrecadação federal registra melhor agosto desde 2014

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A arrecadação federal teve o melhor agosto desde 2014, mostram dados divulgados pela Receita Federal nesta sexta-feira (21).

A receita totalizou R$ 109,7 bilhões, um crescimento real (descontada a inflação) de 1,08% na comparação com o mesmo mês de 2017.

No ano, as receitas federais somam R$ 953,6 bilhões, alta de 6,9% em relação ao período entre janeiro e agosto de 2017.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita, Claudemir Malaquias, afirmou que a projeção para a Receita no ano é de crescimento de 3% a 3,45%. Ou seja, a expectativa é de desaceleração do ritmo de alta.

No caso das receitas administradas por outros órgãos, como royalties de petróleo, que estão crescendo por causa da alta do produto no mercado internacional, o crescimento foi de 24,6%.