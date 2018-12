Arte Geral promove o Segundo Festival Descentraliza no dia 8 de dezembro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A ONG Arte Geral promove no dia 8 de dezembro o 2º Festival Descentraliza Arte Geral. Será no Clube da Gente, no bairro do Tatuquara, região de atuação da ONG há 10 anos. O evento tem como objetivo unir o HIP HOP e outras manifestações artísticas como a dança, música e o grafite. Neste dia, acontecem oficinas gratuitas com instrutores de diversas áreas.

A oficina de Hip Hop estará sob coordenação da professora Kraw, que ensinará passos básicos de breaking e sequência coreográfica. Na atividade de percussão, o professor Diorlei abordará ritmos Afros brasileiro, com enfoque em samba e reggae. Na oficina de Jazz, a professora e coreógrafa passará base técnica e prática do ritmo. E em grafite, o professor Toni trabalhará técnicas artísticas para desenhos, pinturas e demais texturas.

Após as oficinas, acontecerão apresentações de diversas grupos de show de talentos. Todas as atividades, materiais e alimentação serão gratuitos.

Segundo Andrea Gianini, coordenadora do Arte Geral, a ação visa abrir as portas das artes para o público. “Trabalhamos com a arte contemporânea, de rua, que é mais pertinente ao público. Temos a ciência do poder da arte no desenvolvimento de crianças e adolescentes”, diz. Para participar, basta fazer as inscrição via e-mail, enviando nome, idade, telefone de contato para [email protected] ou na secretaria do Clube da Gente do Tatuquara. Durante o Festival Descentraliza, os alunos poderão conhecer melhor a atuação da ong e participar das oficinas permanentes do projeto.

Serviço:

2º Festival Descentraliza Arte Geral

Quando: 08/12/2018 a partir das 09h

Onde: Clube da Gente Tatuquara (R. Evelázio Augusto Bley, 151)

Programação:

09h Cadastro dos alunos

10h Inicio das oficinas (aulas)

12h Termino das oficinas (aulas)

12h30 Almoço para os alunos cadastrados na oficina

13h inicio das apresentações