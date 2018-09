Artesãos de Curitiba ganham espaço em nova loja de turismo

Da Redação Bem Paraná

A Prefeitura inaugura nesta quinta-feira (20) a primeira loja da rede #CuritibaSuaLinda, que irá comercializar souvenirs artesanais com temas da capital. Localizada no Palacete Wolf, em pleno Centro Histórico da capital, a primeira unidade irá reunir vestuário, acessórios, bijuterias, decoração, utilidades domésticas, livros, papelaria e brinquedos.

A rede será administrada pela Urbs e deverá ter sete unidades até o fim de 2019. Idealizadora e curadora das novas lojas #CuritibaSuaLinda, a primeira-dama Margarita Sansone explica que, inicialmente, foram selecionados 139 produtos, de 53 artesãos, designers e artistas da capital e que trazem como referência a cidade, seus pontos turísticos e costumes característicos.

“O trabalho de seleção, que também contou com a participação de representantes do Instituto Municipal de Turismo, da Fundação Cultural de Curitiba e outros órgãos da Prefeitura, foi muito rígido e minucioso, pois todos os itens precisam materializar e preservar as positivas vivências que os turistas têm durante uma viagem a nossa capital”, reforça a primeira-dama.

Artesãos

Os artesãos selecionados para esta primeira etapa das lojas #CuritibaSuaLinda já assinaram contrato de consignação com a Urbs para fornecimento dos produtos. Os repasses dos valores vendidos serão mensais. Cada ponto será gerenciado por funcionários da Urbs, que receberam treinamento para as tarefas de atendimento e manutenção dos locais. Todas as unidades terão máquinas de cartão com as funções débito e crédito.

No Palacete Wolf, sede do Instituto Municipal de Turismo, a loja #CuritibaSuaLinda irá funcionar de terça-feira a sábado, das 9 às 18 horas e, aos domingos, das 9 às 14 horas. “Neste local, temos o público da feirinha do Largo da Ordem, aos domingos, e, por isso, vamos ajustar o horário da loja a essa potencial clientela”, afirma o coordenador de Unidades Comerciais da Urbs, Pedro Romanel