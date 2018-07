Arthur cita apoio de Neymar e diz não temer comparação com Iniesta no Barça

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Reforço do Barcelona para 2018/2019, Arthur diz não temer as comparações com Andrés Iniesta, ídolo do clube catalão que deixou o clube ao fim da última temporada. Além disso, o brasileiro diz que teve o apoio de Neymar em sua transferência para a equipe.

Em entrevista ao jornal espanhol "Mundo Deportivo", Arthur disse que conversou com Philippe Coutinho e com Neymar sobre sua ida para o Barcelona.

"No dia da minha apresentação, eu e Coutinho trocamos mensagens. Eu tenho o apoio dele. Em breve, estaremos juntos no melhor time do mundo e vamos compartilhar muitas coisas. Já jogamos juntos na seleção. Ele é um grande jogador, tem um drible incrível e ótima finalização. Eu gosto de como ele toca a bola. É um prazer jogar ao seu lado", disse Arthur.

O volante afirmou que também conversou com Neymar. O camisa 10 do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira também apoiou sua transferência.

"Eu também falei com ele. Ele fala maravilhas da cidade, que é espetacular, do tempo, do modo de vida. Foram só boas palavras, e ele me disse que eu gostaria de estar aqui", contou.

Arthur chega a uma equipe que não terá Iniesta e que não tem Xavi Hernández, outro meio-campista que se tornou ídolo do Barcelona recentemente, desde 2015. Mesmo assim, o brasileiro diz não temer possíveis comparações.

"Eu não tenho medo de comparações. Iniesta é Iniesta, e Arthur é Arthur. Iniesta já fez sua história. Estou começando aqui e espero poder fazer minha própria história", declarou.