Arthur Moreira Lima e crianças do MusicaR se apresentam no Cajuru

O Pelé do Piano, como é chamado pela crítica internacional, Arthur Moreira Lima faz uma apresentação gratuita na terça-feira (4/9), às 19h, na Rua da Cidadania do Cajuru. O espetáculo será aberto por 34 crianças de 7 a 15 anos, estudantes de escolas municipais e integrantes do MusicaR, projeto de musicalização nos bairros desenvolvido pela Fundação Cultural de Curitiba.

O pianista que tem lotado diversas salas de concertos pelo mundo apresenta o programa Um Piano pela Estrada em um caminhão-teatro, uma iniciativa inédita no Brasil. O caminhão é uma maneira de levar música de concerto aos lugares e públicos mais distantes do universo cultural.

Moreira Lima é o criador, produtor e empresário de toda a ação. Com as crianças do Projeto MusicaR, fará uma integração com a cultura da cidade.

“Estamos estudando músicas eruditas e populares, buscando fazer uma ponte com o programa que o Arthur vai apresentar", explica Angela Sasse, coordenadora pedagogia do Programa MusicaR. Duas obras eruditas, uma de Heitor Villa-Lobos e outra de folclórica Bela Bartók, estão entusiasmando as crianças. "Elas estão estudando os compositores e a assistindo vídeos. Para muitos será a primeira vez que assistirão a um concerto de piano, é uma grande felicidade poder estar ao lado desse grande músico”, diz Angela.

O concerto tem cerca de 1h30min de duração. No repertório, o pianista mescla música clássica universal a clássicos da MPB, interpretando Bach, Beethoven, Chopin, Mozart e Villa-Lobos; e os intercala com músicas populares que se tornaram clássicos. É assim que entram Pixinguinha, Ernesto Nazareth, Luiz Gonzaga e, da Argentina, Astor Piazzolla – de quem Moreira Lima fez a primeira transcrição para o piano.

Um Piano pela Estrada

O ineditismo do projeto se deve ao fato de o pianista transportar, literalmente, o concerto todo, incluindo seus sofisticados pianos de cauda; o próprio palco, resultado da conversão do baú do veículo, a cada concerto, em área de cena; o som amplificado independente; iluminação; telão; camarim com ar condicionado.

Desde 2003, foram mais de 500 concertos com o caminhão-teatro para cerca de 1 milhão de pessoas, em lugares que nunca tinham presenciado um concerto de piano.

Arthur Moreira Lima

Considerado uma das mais importantes personalidades da cultura brasileira, Arthur Moreira Lima projetou-se internacionalmente no Concurso Chopin de Varsóvia. Laureou-se também nos Concursos de Leeds (Inglaterra) e Tchaikovsky (Moscou). Desde então, tem feito turnês em todos os continentes, lotando as principais salas de concertos do mundo.

Entre as orquestras com as quais já se apresentou estão as de Leningrado, Moscou, Varsóvia, Berlim, Viena, Praga, BBC de Londres e a Nacional da França, sob a direção de Kurt Sanderling, KiriIl Kondrashin, Mariss Jansons, Serge Baudo, Jesus Lopez-Cobos, Sir Charles Groves, Vladimir Fedosseyev, Rudolf Barshai.

A crítica mundial o considera extraordinário intérprete do grande repertório romântico e não tem poupado elogios à beleza da sua sonoridade e ao seu grande virtuosismo.



Serviço: Arthur Moreira Lima na Regional Cajuru

Data: terça-feira (4/9)

Horário: 19h

Local: Rua da Cidadania do Cajuru (Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 - Cajuru)

www.arthurmoreiralima.com.br