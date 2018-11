Arthur Zanetti é prata nas argolas no Mundial de ginástica de Doha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ginasta brasileiro Arthur Zanetti, campeão olímpico em Londres-2012, conquistou a medalha de prata no Mundial de ginástica artística realizado em Doha, no Qatar, na tarde desta sexta-feira (2).

Zanetti, que também foi prata na Olímpíada do Rio nas argolas, fez 15.100 pontos e ficou em segundo. O ouro para o grego Eleftherios Petrounias, atual campeão olímpico, que ficou com nota 15.366.

Essa foi a quarta medalha de Zanetti em mundiais -todas nas argolas. Em 2013, no Mundial de Antuérpia, na Bélgica, ele levou o ouro. Em Nanning, em 2014, e Tóquio-2011 o ginasta brasileiro ficou com a prata.

A apresentação de Zanetti teve alto grau de dificuldade, mas menor que o do grego, que teve nota de partida um décimo superior à do brasileiro. O atual campeão olímpico também foi melhor que o brasileiro na execução de sua apresentação, com nota 9.066 contra 8.900 de Zanetti.

O paulista também tinha ficado em segundo na qualificatória em Doha, quando fez 15.033. Já Petrounias fez 15.266 na mesma etapa.

Neste sábado (3) tem mais brasileiros no mundial. Flávia Saraiva compete na final do solo. Já Caio Souza está na decisão do salto.