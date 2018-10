Artilheiro e líder em número de jogos, Parede renova contrato com o Coritiba

Silvio Rauth Filho

O ponta Guilherme Parede, 22 anos, renovou contrato com o Coritiba. O vínculo anterior terminaria em 2020. Agora, foi ampliado até 2021.

Revelado nas categorias de base, Parede é o artilheiro do Coritiba em 2018, com 11 gols em 40 jogos. Também é o goleador da equipe na Série B, com oito gols em 24 partidas. Para completar, é o jogador de linha mais utilizado em 2018: entrou em campo em 40 dos 49 jogos do clube na temporada. Só o goleiro Wilson fica à frente, com 48 partidas.

Parede começou no Operário, de Ponta Grossa, e está no Coritiba desde o Sub-17. Subiu para o profissional em 2015. Não conseguiu se firmar e foi emprestado para Ypiranga-RS e JMalucelli. O Voltou em 2018.