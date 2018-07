Artista plástico francês é morto em sítio em Paraty

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia do Rio investiga se o francês Cedric Alexandre Vacherie Jaurgoyhen foi vítima de crime de intolerância religiosa. O corpo do francês de 33 anos foi encontrado na sexta (13) no sítio em que morava em Paraty, Costa Verde do Rio. Ele foi assassinado com um tiro de espingarda na cabeça e a casa foi incendiada.

O sítio ficava numa área de mata em Barra Grande, zona rural da cidade. Jaurgoyhen era praticante do candomblé. Há dez anos no Brasil, ele era artista plástico e também dançava.

A polícia já realizou uma perícia no local do crime e vizinhos estão sendo ouvidos pelos investigadores. De acordo com policiais, o crime teria ocorrido na quinta (12).

O francês morava no centro da cidade turística e se mudou para o sítio há cerca de dois anos. Ele pretendia construir lá um centro ecológico.

Os pais de Jaurgoyhen estão no Brasil. O corpo do francês será enterrado em Cannes e deve ser transferido ainda nesta semana para a cidade francesa.

Paraty sofre com o crescimento da violência. Os índices de letalidade violenta, indicador que soma ocorrências de homicídios dolosos (quando há intenção de matar), mortes por ação policial, latrocínio (roubo seguido de morte) e lesão corporal seguida de morte, subiram na cidade. Segundo o ISP (Instituto de Segurança Pública), o município saltou de 24 ocorrências, em 2012, para 31, no ano passado.