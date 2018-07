Artista usa unhas e dentes para fazer móvel

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O artista americano Nikolas Benthel resolveu criar um banquinho de madeira usando as próprias mãos. Literalmente.

Como parte de um projeto em que explora o corpo como ferramenta, Benthel construiu o móvel usando mãos, unhas e dentes, sem nenhuma ajuda.

A ideia surgiu de um questionamento sobre a complexidade de um objeto simples como um banco ou cadeira. Um móvel comprado em uma loja de departamentos, segundo o artista, atravessa três países em dois continentes e ele estava disposto a simplificar esse processo.

Benthel derrubou uma árvore com as próprias mãos --não sem muito esforço--, entalhou as peças usando os dentes e as unhas e encaixou tudo aos socos.

O resultado final, segundo ele, mais do que um banquinho, foi reinserir o elemento homem na experiência do trabalho humano.

O projeto final deve ser um documentário do processo, que inclui também performances nas quais Benthel é o próprio móvel e serve de banco e mesa para as pessoas.