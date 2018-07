Artistas e demais personalidades sofrem com as situações de emergência

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

O que se observa é que ainda existe muito amadorismo no gerenciamento de crises, tanto no caso de alguns artistas quanto de outras conhecidas personalidades. Olha o Neymar. Virou piada no mundo inteiro e até agora ninguém da entourage que o cerca tomou qualquer providência para ao menos mascarar a situação. Ao contrário: o seu desmoralizado cai-cai continua sendo zoado nas redes sociais, em programas de televisão, pelos bombeiros da França e até mesmo nas sisudas quadras de Wimbledon. Tem que limpar a imagem. E que isso, como boa ocasião, comece no seu leilão beneficente de logo mais, primeira aparição pública depois da Copa. Wesley Safadão, por causa dos problemas com antigo casamento, segue sendo massacrado na internet, sem qualquer resposta ou reação da parte dele ou daqueles que o cercam. Assim como foram enormes os prejuízos do youtuber Julio Cocielo até se retratar e pedir desculpas por um comentário considerado racista, ou mesmo os cantores Naldo e Biel pelos problemas em suas vidas particulares. O muito dinheiro que gira em torno da vida de todos, entre casas, automóveis, lanchas e demais ostentações, deveria ser usado também para administrar melhor esse lado de suas carreiras. Não basta só divulgar o que bem entende, porque até o lado contemplativo tem limites. O mundo mudou. É muito mais necessário saber agir em situações de emergência.

Dinheiro na frente

A Bandeirantes adotou a política dos pés no chão e não vai colocar nenhum produto no ar sem antes viabilizá-lo comercialmente. Uma regra que vale para tudo e todos a partir de agora.

Um dos casos

O cantor Netinho de Paula é um dos que se enquadra na nova ordem, em relação ao programa que pretende colocar no ar aos domingos. Apesar da sua manifestação nas redes sociais já se garantindo por ali, o espaço só estará sacramentado se a conta fechar.

Off-line

Muitos têm estranhando a ausência de Susana Vieira nas novelas da Globo. Por enquanto, o seu nome ainda não aparece em nenhum dos próximos trabalhos, nos mais diversos horários. Está em modo descanso.

Outro lado

Interessante a observação de alguém próximo da coluna: aqui, há bem pouco tempo se falou, as mulheres predominam como protagonistas nas novelas da Globo. Na Record, com produções religiosas, são sempre os homens. O inverso.

Vai voar

Luciana Gimenez está dando um jeito de adiantar as gravações do seu programa. Tudo porque já na noite desta quinta-feira ela embarca para nova viagem. Destino ainda desconhecido. Ou não revelado.

É craque

‘Onde Nascem os Fortes’ foi em frente e o talento do Fábio Assunção, uma vez mais, se fez presente, nos mais diferentes significados da palavra. O personagem Ramiro é outro que entra para a galeria dos seus grandes trabalhos.

Olho nele

José Luiz Villamarim, responsável por ‘Onde Nascem os Fortes’, é hoje reconhecido como um dos principais diretores da Globo. Fica a expectativa agora sobre o seu rendimento em ‘Troia’, novela de Manuela Dias, na fila das 9, com estreia em 2019.

Ilustre convidado

Hugo Gloss, com todo seu poderio nas mídias sociais e no campo comercial, é quem vai apresentar a prévia da final do ‘MasterChef’, dia 31, na Band. Uma vez mais, a ideia é contar com dois estúdios para o programa de encerramento; um com influenciadores digitais e convidados, e o tradicional, com a Ana, jurados e finalistas.

Trilha

Como já destacado por aqui, a trilha sonora de ‘O Tempo Não Para’, próxima das sete na Globo, tem recebido uma atenção especial. Como últimas novidades, Mart’nália, Projota e Nego do Borel.

Bate – Rebate

A série ‘(Des) Encontros’ estreia no Sony, dia 23, 9 da noite, com a exibição de dois episódios seguidos. Hoje, no bar em Pinheiros, São Paulo, tem o lado social do lançamento, com a presença de todo o elenco. Por aí se entenda Duda Nagle, Juliane Trevisol, Jacqueline Sato, Julia Konrad, entre outros.

Pessoal do ‘Bom Dia’, da Globo, precisa combinar melhor as entradas. Se preparar um pouco mais. Ontem, ao ser acionado pela Gloria Vanique, o repórter Felipe Mancuso, dentro da viatura, teve que olhar na colinha para revelar seu destino e o que ia fazer no Brás. Só aí descobriu que era por causa das mudanças que os moradores estavam solicitando. Só não disse quais.

De acordo com o Kantar/Ibope, mais de 20 milhões de telespectadores assistiram à final França e Croácia, nas 15 principais regiões metropolitanas do Brasil.

Léo Dias, Eliana, Patrícia Abravanel e Danilo Gentili serão alguns dos convidados do ‘Bake Off Brasil –Celebridades’. A ideia é transformá-lo em especial de fim de ano.

A Record tem na noite desta quarta-feira, 22h30, a estreia do reality ‘Canta Comigo’, do Gugu.

Divulgado ontem a presença de Anitta no time de técnicos do ‘The Voice’ mexicano.

C´est fini

O filme ‘Crô em Família’, estrelado por Marcelo Serrado, teve lançamento confirmado para 6 de setembro. Preta Gil e Pabllo Vittar também estão no elenco. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!