No próximo dia 02 de agosto, acontece na capital paranaense o How Insights - As Faces do Empreendedorismo, um evento onde reunirá empresas, iniciativas e startups para compartilhar suas vivências no mundo do empreendedorismo e intraempreendedorismo. O evento gratuito será às 19h, no Teatro Ebanx Regina Vogue, no Shopping Estação. “O How Insights é um movimento de conversa sobre o futuro, que traz, em eventos abertos, discussões sobre tendências, empreendedorismo, inovação, educação e trabalho”, conta Leandro Henrique Souza, founder da How Education. A noite contará com os talks “Uma história de intraempreendedorismo”, com Maria Teresa Fornea (CEO Bcredi); “Tropicalizando uma Startup Global”, com Vinicius Berghahn (foto - Gerente de Marketing Cabify); “Do começo ao recomeço”, com Tânia Gomes Luz (Founder 33/34) e ainda a participação de três startups de Curitiba, apresentando seus projetos por meio de elevator pitches. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.howinsights.com.br/.

Balanço:

** A loja Tania Bulhões em Curitiba recebe o escritor Leônidas Carlos Ribeiro dos Santos neste sábado (21/07) para o lançamento do livro "Para a Luz de seus Olhos". A tarde de autógrafos acontece das 16h às 20h na loja localizada no primeiro piso do Pátio Batel. Toda a renda obtida com a venda dos livros será revertida para o Instituto Paranaense dos Cegos.

** Transformar cada refeição em uma experiência gastronômica. Esse foi o conceito para o projeto de renovação dos cardápios dos hotéis da Rede Deville. O layout e conteúdo dos cardápios também entrou no processo, trazendo uma visão mais contemporânea e com foco nos ingredientes. Foi feita toda uma contextualização em torno dos pratos e ingredientes locais. O layout dos cardápios tem como referência o storytelling, contando algum aspecto relevante dos ingredientes ou do preparo. Para as unidades de Porto Alegre, Cuiabá, Salvador e Curitiba, a seção infantil dentro do cardápio é diferenciada com ilustrações e cores, com nomes lúdicos dedicados aos pratos.

** A Conferência do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (Woccu, na sigla em inglês), em Singapura, concedeu ao Sicredi um outro importante reconhecimento internacional: o Athena Award 2018. Inspirada pela deusa da mitologia grega que representa força, coragem e sabedoria, a premiação é conferida às instituições financeiras ou executivos e executivas que contribuíram para o desenvolvimento de lideranças femininas no cooperativismo de crédito.

** Um grupo formado por mulheres irá realizar uma roda de conversa sobre seus livros e a importância de escritoras no cenário da literatura brasileira. O evento será amanhã, sábado, dia 21 de julho, na Livraria Leitura Genial, em Curitiba, das 11h às 15h, e faz parte do projeto “Coletivo Marianas”. O projeto “Coletivo Marianas” tem o objetivo de divulgar a autoria feminina em obras artísticas e literárias. O nome Marianas é uma referência à professora, poeta, jornalista e escritora Mariana Coelho. Uma portuguesa que se naturalizou brasileira e foi uma das pioneiras do feminismo no Brasil.

** O Restaurante Toscana recebe pela primeira vez o show inédito do cantor e compositor Guilherme Arantes. Em comemoração a vinda do grande artista, a casa criou o ingresso em dobro: os clientes que comprarem um ingresso inteiro ganham outro, até hoje, dia 20 de julho O show acontece no sábado, dia 28 de julho, às 23h (a casa abre às 20h).