As profissões mais atendidas pelas Agências do Trabalhador

De 2012 até agora foram mais de 32,5 milhões de vagas intermediadas pelo Sine

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) encaminhou 32,5 milhões de pessoas para o mercado de trabalho nos últimos seis anos. Em primeiro lugar no ranking das profissões mais intermediadas pelo serviço está o alimentador de linha de produção, com 3,3 milhões de trabalhadores. O Ministério do Trabalho assinou, a partir de 2012, Convênios Plurianuais do Sine (CPSINE) com estados e municípios para executar ações, medida que possibilitou ampliar a rede de atendimento presencial.

Das dez profissões mais encaminhadas destacam-se também de faxineiro (2.495.202), vendedor de comércio varejista (2.407.399), operador de caixa (1.265.155), auxiliar nos serviços de alimentação (1.245.632), auxiliar de escritório em geral (1.121.495), repositor de mercadorias. Essas ocupações representaram 50% de todos os encaminhamentos realizados pelo sistema nos últimos seis anos, um total de 15,2 milhões de intermediações. A rede de atendimento do Sine conta com 1.992 postos.

Intermediação Trabalhador