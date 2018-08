As várias atividades do psicólogo nas organizações

A Psicologia Organizacional, inicialmente denominada Psicologia Industrial, que estuda os fenômenos psicológicos presentes nas organizações e atua sobre os problemas ligados à gestão de recursos humanos. “O psicólogo organizacional ocupa-se em estudar e atuar como facilitador das relações entre as pessoas e a organização, contribuindo para o desenvolvimento de ambas”, explica Elaine Kühne, consultora em Psicóloga Organizacional. Em seu artigo “O Desafio do Psicólogo Organizacional”, Elaine esclarece as principais áreas de atuação do psicólogo organizacional:

Recrutamento e seleção de pessoal

Por meio da análise do ambiente de trabalho e do cargo, realiza a definição do perfil do profissional a ser escolhido para ocupação do cargo, define a metodologia de recrutamento e utiliza técnicas de seleção de pessoal.

Treinamento, desenvolvimento e capacitação

Através de diagnóstico de necessidade de treinamento, planeja, organiza e desenvolve os programas instrucionais para os colaboradores da organização.

Avaliação de treinamento e de desempenho

Desenvolve e aplica instrumentos de avaliação da reação e do impacto do treinamento no trabalho. Prepara e treina os gestores em avaliação de desempenho de suas equipes, elabora o manual dos procedimentos para avaliação, desenvolve os procedimentos para diagnóstico, acompanhamento e resolução dos problemas de desempenho no trabalho.

Análise de cargos e tarefas, diagnóstico sócio-ambiental

Desenvolve procedimentos e instrumentos para descrição de cargos e tarefas, usa referidos procedimentos e instrumentos seguido de análise dos resultados obtidos e faz a descrição dos cargos e tarefas. Observa a relação entre homem e ambiente (comunitário, social e ecológico), estuda tanto a maneira como o ambiente físico influencia no bem estar das pessoas, quanto o impacto que as ações das pessoas têm sobre o ambiente físico e natural; orienta para a criação de programas sócio-ambientais como instrumento de conscientização, realização pessoal e elevação da auto-estima de seus colaboradores.

Diagnóstico da Saúde Mental no Trabalho e Orientação Profissional

Avalia o ambiente de trabalho analisando os aspectos psicológicos e de salubridade, ou seja, as características do trabalho e suas conseqüências, por ex: estresse, doenças ocupacionais, etc, intervém no ambiente e na organização do trabalho para a redução dos riscos, através da implantação e gestão de programas preventivos de saúde e da proposição de soluções para criação de ambientes favoráveis para melhoria das condições gerais de trabalho e redução dos custos com saúde.

