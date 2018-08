Às vésperas da campanha, deputados derrubam vetos de Cida a reajuste de servidores dos outros poderes

Ivan Santos

A três dias do início da campanha eleitoral, os deputados estaduais derrubaram, hoje, por maioria folgada, cinco vetos da governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (PP), ao reajuste de 2,76% para os servidores públicos da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. Com a decisão, Cida terá 48 horas para sancionar os aumentos, e caso não o faça, eles retornam para promulgação pelo próprio Legislativo. A derrubada dos vetos contou com mais de 40 votos, e teve participação decisiva dos parlamentares que integram a coligação que apoia a candidatura ao governo do deputado estadual Ratinho Júnior (PSD) – adversário de Cida. Ratinho não votou porque se licenciou do cargo a partir de hoje para se dedicar à campanha, que começa oficialmente na quinta-feira, mas orientou os deputados de sua base de apoio a votarem contra os vetos da governadora. Dos 54 deputados, 22 integram a coligação que apoia a candidatura de Ratinho Jr e 20 à de Cida.

Em julho, Cida encaminhou à Assembleia proposta de reajuste de 1% para os funcionários do Executivo, alegando que o governo não teria como conceder a reposição integral da inflação, por estar no limite dos gastos com pessoal e sob pena de romper o acordo de renegociação da dívida do Estado com a União. Na mesma época, Tribunal de Justiça, TCE, MP, Defensoria e a direção do Legislativo apresentaram projetos para reajustar os salários de seus próprios funcionários em 2,76%, alegando terem autonomia orçamentária e financeira em relação ao governo.

Como os parlamentares – incluindo o bloco PSD/PSC do deputado estadual e candidato ao governo Ratinho Júnior (PSD) - apresentaram emenda para elevar o índice de aumento para 2,76% também para os servidores do Executivo – a governadora pediu a retirada de pauta da proposta. Nos últimos dias antes do recesso, os deputados aprovaram, porém, a reposição para os funcionários dos demais poderes, levando Cida a vetá-los.

