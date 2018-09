Às vésperas de clássico, Maxi minimiza crise no Vasco e diz gostar de pressão

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Ícone da equipe do Vasco mesmo com pouco tempo de clube, o atacante Maxi López demonstrou ansiedade em participar de seu primeiro clássico contra o Flamengo, marcado para o sábado (15), às 19h, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).

Experiente, o argentino já disputou outros grandes duelos do futebol mundial —como Barcelona x Real Madrid, Milan x Inter de Milão, e River Plate x Boca Juniors— e fez questão de minimizar o momento crítico do Vasco, que conviveu com protestos de torcedores ao longo da semana.

"Esse momento é particular. Um Vasco x Flamengo não tem posição na tabela, é um jogo à parte, assim como um Boca x River na Argentina. É um clássico. Não temos que pensar no momento, apenas em fazer de tudo para vencer", declarou.

López ainda disse que não mudou sua rotina fora dos treinamentos. "Não vencemos os últimos jogos e sabemos como funciona aqui, no Brasil, e na Argentina, mas continuo levando a minha vida normal, com minha família. Eu gosto da pressão. Nos momentos ruins que vemos quem são os caras, quem são os guerreiros."

O Vasco está na 16ª posição da tabela do Campeonato Brasileiro e pode entrar na zona de rebaixamento já nesta quinta-feira (13) caso a Chapecoense vença em casa o Atlético-PR em jogo adiado da 20ª rodada.