Ashley Benson está realizada por namoro com Cara Delevigne, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Ashley Benson, 28, conhecida pela série "Pretty Little Liars" está muito feliz com o seu namoro com Cara Delevingne, 26, de "Cidades de Papel" (2015), segundo o jornal americano US Weekly.

"É a primeira vez que Ashley namora uma garota em sua vida, e esse é o primeiro relacionamento saudável que ela tem. Ela sente que tudo corre muito bem com Cara", afirmou uma fonte do jornal.

Os rumores de um possível namoro das atrizes começou em agosto deste ano, quando as suas foram vistas deixando o aniversário de Kylie Jenner juntas.

A primeira vez que elas se conheceram, no entanto, foi durante as filmagens do longa "Her Smell". "As duas ficaram conversando o tempo todo", afirmou a fonte.

Ashley postou uma foto em seu Instagram na mesma época usando um colar com as iniciais de seus nomes. Três dias depois, as duas foram fotografadas aos beijos no aeroporto de Londres.

A atriz de "Pretty Little Liars" teve um relacionamento de idas e vindas com Ryan Good, um dos assessores e coach do cantor Justin Bieber.

Já ouve rumores de que Cara Delevingne pode ter namorado a atriz Michelle Rodriguez e a cantora St. Vincent, mas os relacionamentos nunca foram confirmados.