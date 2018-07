Ashton Kutcher ‘dá Oscar’ para Neymar após jogo com México

Da redação

O apresentador Luciano Huck assistiu à vitória do Brasil sobre o México nas oitavas de final da Copa do Mundo em Los Angeles junto com o ator Ashton Kutcher. Após o fim do jogo, Huck fez uma série de posts no Stories do seu Instagram nos quais pergunta a opinião do americano sobre a partida. “No primeiro gol do Neymar, ele estava no lugar certo e na hora certa. A assistência do Neymar foi um ótimo trabalho. O Oscar vai para Neymar”, brincou Kutcher sobre o fato do jogador brasileiro valorizar as faltas que toma durante as partidas. Sobre a vitória do Brasil, o marido da atriz Mila Kunis disse que ficou feliz, mas que não pode sair com a camisa da seleção para não irritar a comunidade mexicana que vive na cidade da Califórnia. “Os mexicanos aqui em Los Angeles estão muito tristes hoje. Ontem eu estava com a camisa do Brasil, mas hoje não pude sair pois os mexicanos estão muito tristes”, disse Kutcher.

Redes sociais



Bruno Gagliasso pede boicote a Júlio Cocielo após tuítes racistas

O ator Bruno Gagliasso usou seu Instagram para se posicionar incisivamente contra o youtuber Júlio Cocielo, que fez uma piada considerada racista na partida entre França e Argentina válida pela Copa do Mundo. Na sequência, internautas resgataram inúmeros tuítes, que foram deletados pouco depois. Diversas marcas se posicionaram sobre o fato e chegaram até a cancelar parcerias com o youtuber. “Temos que cobrar posicionamento das marcas que o patrocinam, é claro. Mas são os outros famosos que ainda o seguem, e, principalmente, as pessoas comuns, anônimas, que verdadeiramente me preocupam. Apoiar uma pessoa racista é ser conivente, sim. [...]. Num mundo digital em que seguidor significa dinheiro e carreira, a gente precisa entender a importância do boicote”, complementou.

Televisão



Jurado do Masterchef revela que foi sequestrado e que quase saiu do País

Erick Jacquin, jurado do ‘MasterChef’, revelou em entrevista ao canal de YouTube Pingue-Pongue com Bonfá, que pensou em se mudar do Brasil após sofrer um sequestro há cerca de 20 anos. “Falei que nunca mais ia falar disso, mas faz parte da minha história: eu fui sequestrado. Antes de ser da TV, em 1998. Passei dois dias e pouco dentro de um cativeiro, numa favela muito perigosa na época e que ainda é perigosa. Isso é uma lição de vida grande.” Perguntado se já pensou em voltar a viver na França, respondeu: “Eu pensei em ir embora. Mas tenho muito amigo brasileiro, e falei: ‘Erick, esse não é o Brasil’."

Cinema

Diretor de fotografia pode ter revelado nome do próximo ‘Vingadores’

‘Vingadores: Guerra Infinita’ terminou de uma maneira que deixou os fãs ansiosos para a sequência, que vai estrear em maio de 2019. Quando os filmes foram anunciados, em 2014, seriam ‘Vingadores: Guerra Infinita’ partes um e dois, mas isso acabou mudando e só o primeiro ficou com esse nome. Agora, o diretor de fotografia Trent Opaloch pode ter revelado sem querer o nome da sequência em seu portfólio online. Fãs descobriram o nome ‘Avengers: End Game’ (Vingadores: Fim de Jogo, em tradução livre) e logo começaram a reverberar a informação nas redes sociais como Reddit e Twitter. O nome sumiu do site de Opaloch horas depois, o que aumentou os rumores que esse é o título real do filme.

