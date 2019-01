Ashton Kutcher divulga número de celular no Twitter, mas depois apaga

Ashton Kutcher postou na terça-feira, 29, seu número de celular no Twitter, a fim de se aproximar dos seus fãs. “Eu sinto falta de ter uma conexão real com as pessoas, com a minha comunidade. De agora em diante, vocês podem escrever para mim”, informou Kutcher. Ele havia deixado claro que talvez não conseguisse responder a todos, mas pareceu mudar de ideia em seguida e apagou o tuíte. A quem interessar possa, o número postado por Kutcher é 1 (319) 519-0576.

Nos Estados Unidos

Gwyneth Paltrow é processada por atropelar homem em estação de esqui

A atriz Gwyneth Paltrow recebeu um processo judicial bizarro, segundo o canal KUTV. Um norte-americano chamado Terry Sanderson alega que foi atropelado pela atriz enquanto ela esquiava na montanha no Deer Valley Resort, no estado de Utah (Estados Unidos), em 2016. O homem ainda alega que ela foi embora sem prestar ajuda. Também diz que passou por estresse emocional, além de ter ficado “desfigurado” e ter gastado com despesas médicas. Por isso, pede US$ 3,1 milhões de indenização. Ontem, ele afirmou que que demorou quase três anos para processar a atriz porque teve problemas com outros advogados. A equipe da atriz negou as acusações.

Celebridades

Anitta diz que usou tutoriais de revistas para aprender a beijar

A cantora Anitta usou as redes sociais para revelar como aprendeu a beijar. A cantora, que usou uma capa de revista adolescente falsa dos anos 90 para divulgar sua nova música com MC Kevinho, disse que usava esse tipo de publicação para aprender truques para usar com garotos. Nos stories do seu perfil no Instagram, a cantora relembrou os testes que fazia e disse que compartilhava revistas entre as amigas. “Eu não tinha dinheiro, mas eu pedia para as minhas amigas me darem a da semana anterior quando ficava velha”, disse. “Eu gostava pelos testes. Eu adorava fazer: ‘que tipo de amiga você é?’, ‘que tipo de não sei o que lá você é?’” Ela relembrou os beijos que testava seguindo as dicas da revista. “Tem um beijo que eu lembro até hoje. [...] Eu não sei se fiz depois, mas se eu não fiz a gente vai fazer agora. Ensinava um beijo assim, diferente.” “Eu lembro até hoje porque eu fiquei treinando na parede... Aí falava assim: ‘coloque a mão na boca do bofe!’”, contou, encenando. “Tinha que ir abrindo e botando a língua”. Anitta comentou também que ficou treinando o movimento por muito tempo. “Queria aprender a beijar com a revista. A gente ficava lendo e praticando nesse buraquinho da porta, da fechadura.”

Luto

Morre aos 74 anos o ator Gilberto Marmorosch

O ator Gilberto Marmorosch morreu na última terça-feira (29), aos 74 anos, no Rio de Janeiro. Seu último trabalho na TV foi na novela ‘Pega Pega’, em 2017. O ator também participou de ‘Cama de Gato’, ‘Viver a Vida’, ‘Haja Coração’ e ‘Zorra Total’, entre diversos trabalhos na Globo, além de cinema e teatro. A informação foi divulgada no Facebook de Claudio Marmorosch, seu filho. Segundo o Bom Dia Rio, Gilberto passou seus últimos dias lutando contra um câncer e estava internado desde dezembro.

Televisão

Globo promove retorno do ‘Vídeo Show’ como quadro do ‘Mais Você’

Cerca de três semanas após o Vídeo Show chegar ao fim, a Globo resolveu promover o retorno da atração como um quadro no ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga. “Agora a gente tem uma novidade aqui: nós temos o Momento Vídeo Show. É verdade! É legal ter novidade, né? É um programa que a gente amou, ama, na verdade, que sempre contou a história da televisão brasileira. Ele vai marcar presença aqui nas manhãs da TV Globo”, afirmou a apresentadora. No quadro, que durou cerca de três minutos, o protagonista Rafael Vitti entrevistou colegas de elenco como João Bravo, Camila Queiroz e Claudia Raia na festa de lançamento da novela ‘Verão 90’.

Níver do dia

Paulo Bonfá

humorista, radialista e apresentador brasileiro.

47 anos