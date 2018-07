Jurandyr Schelles

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Alvaro Dias (Podemos) voltou a procurar o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa (PSB). A informação é da colunista da Folha de SP, Monica Bergamo. Segundo ela, Alvaro tentou marcar um encontro com Barbosa, nos últimos dias, depois que ele voltou a ser cogitado para disputar o Palácio do Planalto pelo PSB.

Impasse

O partido teria reativado as articulações em torno do ex-ministro do Supremo, diante do impasse nas negociações com o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em maio, Barbosa anunciou que não iria concorrer à Presidência da República. Alvaro tem interesse em atrair o apoio do PSB.

Loteamento

O ex-senador e pré-candidato ao governo, Osmar Dias (PDT), subiu o tom nas críticas à administração do ex-governador Beto Richa (PSDB) e sua sucessora, Cida Borghetti (PP), em encontro na Casa da Amizade, em São José dos Pinhais. O pedetista atacou o que chamo de “loteamento” do Estado e afirmou que o Paraná estaria “próximos do fundo do poço”, em razão do alto índice de desemprego. “A última gestão construiu um modelo de governo que se cercou de empresas de amigos do governador e com isso, o Estado foi ocupado de forma criminosa e o Estado está loteado por pessoas sem qualificação técnica e moral. O próximo governante vai ter de ter muito peito e apoio para resolver”, disse Osmar.

Dignidade

Segundo Osmar, a eleição deste ano é a mais importante depois que o país foi redemocratizado. “O Paraná tem hoje quase 1 milhão de desempregados ou em subempregos. Os nossos jovens são os mais afetados e não conseguem o primeiro trabalho. Estamos próximos do fundo do poço, mas eu não vou permitir que isso aconteça”, disse.

Referência

O deputado estadual e candidato ao governo, Ratinho Junior (PSD) participou de encontro com a diretoria do Hospital do Câncer de Londrina, onde conheceu as modernas técnicas no tratamento do câncer, que levam a unidade a ser referência nesta área. “Esse hospital é um bom exemplo de gestão e uma ideia daquilo que acredito ser um passo importante para evitar os deslocamentos dos pacientes do interior do Estado, para buscar tratamento na capital. Muitas vezes, os pacientes ficam oito, dez horas em uma van, com dor, cansados, longe da família. Queremos mais hospitais de referência espalhados pelas grandes cidades do Paraná”, disse Ratinho Jr.

Lixo

A Prefeitura de Nova Prata do Iguaçu (Sudoeste) anulou licitação para a coleta de lixo depois que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) apontou irregularidades na concorrência no valor de mais de R$ 1 milhão. Os técnicos do TCE apontaram entre as irregularidades a ausência de planilha orçamentária detalhada e a presença de cláusulas restritivas no edital. Essa restrição ficou caracterizada na exigência de que as empresas participantes da licitação fossem proprietárias do terreno de destino dos resíduos coletados e também com o agrupamento, em um único lote, de serviços possíveis de serem licitados separadamente: a coleta e a destinação final do lixo.

Compra de votos

O ex-prefeito de Campo Largo (região metropolitana de Curitiba), Edson Basso (PMDB, e um candidato a vereador foram condenados pela 2ª Vara da Fazenda Pública por improbidade administrativa. De acordo com a ação do Ministério Público, o então prefeito prometeu a uma servidora municipal comissionada que a nomearia para um cargo de maior remuneração caso ela fizesse campanha para o candidato a vereador.