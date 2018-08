Assessoria de Comunicação recebe até 21 de setembro inscrições para estágio

Redação Bem Paraná com assessoria

Estudantes de cursos superiores de Publicidade e Propaganda ou Design Gráfico que tenham interesse em atuar na assessoria de comunicação do Ministério Público do Paraná podem inscrever-se, até 21 de setembro, no processo seletivo para contratação de estagiário de graduação. Para candidatar-se, o acadêmico deve estar matriculado e frequentando o curso a partir do 2º ano ou 3º semestre.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário eletrônico e envio de documentação – cópias de documento de identidade, CPF e comprovante de matrícula – para o e-mail [email protected]

A seleção dos candidatos será feita por meio de prova prática, aplicada no dia 28 de setembro, das 14 às 18 horas, no Laboratório de Informática nº 11 do Unicuritiba (Rua Chile, 1678) e entrevista, realizada entre os dias 4 e 5 de outubro com os candidatos que obtiverem nota mínima a partir de quatro pontos na prova prática. As entrevistas ocorrerão na Assessoria de Comunicação do MPPR (Rua Marechal Hermes, 751, segundo andar), em horários agendados por telefone.

Serão classificados os candidatos que atingirem nota final – obtida a partir da soma da nota da prova prática com a nota da entrevista pessoal – mínima de seis pontos, sendo que o primeiro colocado será convocado a ocupar a vaga no prazo máximo de 60 dias após a publicação do edital de classificação, prevista para o dia 9 de outubro, no site do Ministério Público.

Os demais classificados formarão cadastro reserva, podendo ser chamados a qualquer tempo para a ocupação da vaga ou de novos postos que venham a surgir, de acordo com a necessidade da instituição, dentro do período de um ano a partir da publicação do edital final de classificação.

O candidato selecionado receberá bolsa de R$ 1.007,20, além de auxílio-transporte de R$ 170, para cumprir quatro horas diárias de estágio, de segunda a sexta-feira, em período matutino ou vespertino. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (41) 3250-4229 ou (41) 3250-4493 e no edital de seleção.