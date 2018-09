Associação comercial se une a startup para oferecer crédito a pequenas empresas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Associação Comercial de São Paulo fechou parceria com uma fintech (startup do setor financeiro) para facilitar o acesso de varejistas ao crédito.

A partir do serviço AC|Antecipa, as empresas poderão antecipar o recebimento das vendas feitas a prazo, pagando uma taxa que, em geral, ficará entre 2,5% e 4,5% ao mês.

A ferramenta pode ser usada por empresas negativadas ou com protestos.

A iniciativa é resultado de uma parceria da associação com a startup Rapidoo, responsável pela concessão do crédito.

Adriana Stecca, diretora comercial da associação, diz que empresários têm recebido dezenas de ligações semanais de novas empresas do setor financeiro oferecendo propostas de empréstimos atraentes.

Porém, como muitas vezes os empresários não conhecem essas companhias novas, muitas vezes têm receio de experimentar suas ferramentas.

Segundo Stecca, a chancela da associação ajudará pequenas empresas a identificarem serviços nos quais podem confiar. Ela diz que outros acordos do tipo devem ser fechados entre a Associação Comercial e startups.

“As empresas estão buscando opções aos juros altos dos bancos. As fintechs são uma alternativa, mas o grau de confiança que existe nelas é baixo”, diz.

Para obter a antecipação das contas a receber, o empresário deve entrar no site da Associação Comercial e cadastrar os arquivos com as notas fiscais das vendas feitas a prazo.

Caso a solicitação seja aprovada, o dinheiro poderá ser enviado em duas horas nos pedidos feitos no horário comercial, explica Stecca.

Ela diz acreditar que 30% dos 8.000 associados da entidade deverão usar o serviço ainda neste ano. Haverá desconto de 15% na taxa do serviço para os membros da associação e eles terão prioridade na análise de seus pedidos.