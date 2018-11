Associação de fornecedores de cana declara apoio a Bolsonaro

Folhapress

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - A Feplana (Federação dos Plantadores de Cana do Brasil) declarou nesta quinta-feira (4) apoio à candidatura de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República.

A medida foi tomada, segundo o presidente da associação, Alexandre Andrade Lima, após consulta à diretoria, muitos dos quais paulistas, estado de Geraldo Alckmin (PSDB), adversário de Bolsonaro na disputa.

"Não era o meu caso, já defendia Bolsonaro, mas consultei dirigentes de SP e eles não se opuseram. A maioria deles concordou", disse o dirigente.

A Feplana afirma ter 70 mil fornecedores associados, em todos os estados produtores de cana-de-açúcar. No Nordeste, os maiores contingentes estão em Pernambuco e Alagoas.

Lima disse que decidiu pelo apoio a Bolsonaro devido a um alinhamento de ideias sobre o setor.

"Já estive com ele em palestras no ano passado, apresentando o setor a ele, que tem se colocado bem afinado com o que a gente pensa, como a segurança do campo, questão de movimentos sociais, MST e porte de arma da pessoa do campo. Sentimos dificuldade de morar no campo e não ter arma para nos defender", disse.