Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Existem dois assuntos em questão na teledramaturgia da Globo. Um é a nova ‘Verdades Secretas’. O próprio Walcyr Carrasco está vendo com muita simpatia a possibilidade de desenvolver essa ideia. Há o interesse, mas ele ainda realiza um estudo em cima. Além de elaborar a história, avalia personagens da primeira versão que poderia aproveitar e quais novos seriam necessários. Por enquanto, é só isso que existe. Não há nem mesmo uma sinopse até agora. O que se percebe é que a decisão de uma continuidade ou não está nas mãos do próprio Walcyr. Caberá a ele, depois de analisar tudo cuidadosamente, dizer se vale a pena ou não. O outro, em estágio mais avançado, é a praticamente certa promoção de Alcides Nogueira para o grupo de autores das 9 da noite, inclusive com chances de ser incluído imediatamente na fila do horário. Pode ser até depois da Manuela Dias, com ‘Troia’, a substituta de ‘O Sétimo Guardião’.

Opções

A Globo também reservou ‘Órfãos da Terra’ para título da próxima novela de Thelma Guedes e Duca Rachid, fila das 18h. De qualquer forma, a torcida da equipe ainda é por ‘Filhos da Terra’, que terá Renato Góes como protagonista.

Lançamento em dezembro

Léo Dias está nas últimas linhas do ‘Furacão Anitta’, biografia não autorizada da cantora. A previsão de lançamento é dezembro, pela Agir, braço jovem da Ediouro. E o interessante é que o livro não vai começar com ela, mas com a história do avô, também músico, na Paraíba.

História deles

A partir do capítulo 93, ‘Segundo Sol’ voltará a ser uma novela de Beto Falcão e Luzia, Emílio Dantas e Giovanna Antonelli, quando ele revela que está vivo, para evitar a prisão da namorada. Já no capítulo 100, todo o mistério em cima do assassinato ou não do personagem Remmy, do Vladimir Brichta.

Lá na frente

Nada oficial ainda, mas uma apresentação do Beto Falcão, em um dos programas da Globo, já está sendo pensada para o futuro. E com direito a toda vibração da plateia. No ‘Domingão’ ou ‘Caldeirão’. Um dos dois.

Próxima das nove

Ainda na espera da cidade cenográfica, disponível a partir de setembro, o diretor Rogério Gomes, após trabalho de stock shot em Minas, começa agora as externas de ‘O Sétimo Guardião’ no Rio. Gravam nesta semana Tony Ramos e sua “filha” Yanna Lavigne.

Mês de festa

Fábio Porchat, além do seu fim de noite, com entrevistas comemorativas aos 65 anos da Record, será apresentador de um outro especial também em setembro. O segredo em cima ainda é muito grande, mas todos os indicativos apontam para o campo do humor.

Cobertura

A tenista Teliana Pereira será a novidade da ESPN no US Open, a partir do dia 27, com 12 horas diárias de transmissão na primeira semana do torneio. É o último Grand Slam do ano e ela vai se juntar ao time de comentaristas da casa.

Zerado

Contrato assinado para o ‘Dancing Brasil’, Oscar Filho ficará exclusivo da Record até dezembro, a exemplo dos demais participantes. O humorista que entra “zerado” nesta nova temporada do programa da Xuxa. Não tem qualquer experiência no ramo da dança, fora os bailinhos da adolescência.

Férias do Dony

A partir desta quarta-feira, Sandra Annenberg ficará sozinha na bancada do ‘Hoje’. Momento do Dony De Nuccio engatar período de férias na Globo.

Bate – Rebate

Fernando Rocha apresentará, ao vivo, o ‘Bem Estar’ diretamente de Campo Grande (MS), na sexta-feira...

...E em função de mais uma edição do ‘Global’, numa parceria com o Sesi.

A atriz Elisa Romero, atualmente no espetáculo ‘Luz Del Fuego’, em São Paulo, assinou com a Record...

... E grava ‘Jesus’ já nesta semana. Fará a escrava Hannah e atuará no núcleo de Larissa Maciel.

A comédia romântica ‘Até que a internet nos separe’ estará em cartaz no Teatro J. Safra, em São Paulo, nos dias 21, 22 e 23 de setembro, com Carol Nakamura e Márcio Kieling.

‘Baixa Terapia’, por sua vez, vai estrear em Lisboa, no dia 26 do mês que vem.

Programa do Luís Andreoli, na Record News, agora será levado ao ar aos sábados, 7 e meia da noite.

Marcos Chiesa, o Bola, ex ‘Pânico’, começa a abrir caminho na Record...

... Já em cartaz no PlayPlus, ele será o convidado de um novo quadro do ‘Hora do Faro’, com covers e adivinhações, ao lado de Ticiane Pinheiro e Reinaldo Gottino.

Joyce Ribeiro desfalcou o ‘Jornal da Cultura’ na segunda...

...Passou mal e foi substituída por Ana Paula Couto. Ontem, recuperada, voltou à bancada do informativo.

As duas próximas edições do ‘Canta Comigo’(dias 29 e 5) darão destaque à repescagem de candidatos.

C´est fini

‘Justiça pelas próprias mãos’ é o tema do ‘Profissão Repórter’, do Caco Barcellos, que a Globo exibe nesta quarta-feira. Barcellos entrevistou o adolescente de São Bernardo do Campo que teve a testa tatuada por dois rapazes com a frase “Eu sou ladrão e vacilão”. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!