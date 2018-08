Astro da dance music, Nile Rodgers toca Madonna e relembra luta contra câncer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor, compositor, guitarrista e produtor Nile Rodgers foi o principal nome na noite deste sábado (4) na oitava edição do Wilderness Festival, realizado em Charlbury (cerca de 30 minutos de Oxford e duas horas de Londres).

O nome do americano de 65 anos pode não ser tão conhecido como sua vasta obra, mas ele é responsável pela autoria e produção de diversos sucessos desde a década de 1970.

Com sua banda Chic, formada em 1976, gravou hits da dance music como “Le Freak”, “I Want Your Love”, “Good Times”, “Dance, Dance, Dance” e “Everybody Dance”, todas presentes no setlist no festival britânico para um público variado. Senhores, jovens adultos, adolescentes e até crianças dançavam e cantavam durante o show animado de quase uma hora e meia.

Rodgers também foi responsável por álbuns e músicas de outros grandes artistas como “Like a Virgin”, da Madonna, e “Let’s Dance”, de David Bowie, e a eles fez uma homenagem e entoou essas canções em seu show na Inglaterra.

Na sequência de êxitos ainda houve espaço para outros artistas como Diana Ross (“I’m Coming Out”, “Upside Down”) e Sister Sledge (“He’s the Greatest Dancer”, “We Are Family”).

Rodgers lembrou-se de sua luta contra o câncer (em 2010, na próstata, e em 2017 um tumor no rim). “O médico me ligou e me disse que não teria muito o que fazer, para eu aguardar em paz em casa”, disse. “Mas hoje estou livre do câncer”, completou.

Pouco depois da sua primeira cirurgia, recebeu um convite da dupla Daft Punk e produziu a faixa “Get Lucky”, com a voz de Pharrell Williams. A música animou ainda mais os mais jovens durante a noite de verão em Charlbury.

Com muito carisma, o artista entrou cinco minutos antes no palco para interagir com o público, enquanto a equipe técnica fazia ajustes, e permaneceu no palco depois do fim do show para saudar os remanescentes na pista. Ele soube cativar a plateia mantendo a empolgação durante toda a apresentação.

O FESTIVAL

O Wilderness Festival leva ao Cornbury Park nomes como Justice, Bastille, Groove Armada, Chk Chk Chk e Kamasi Washington de 2 a 5 de agosto.

O espaço conta com bosques, gramados, lagos distribuídos em seus 5000 acres (cerca de 2.800 Maracanãs).

Além da atração musical, o evento conta com uma programação que inclui palestras, aulas de ioga, passeios a cavalo e outras performances artísticas.