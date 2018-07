Astronauta em estação espacial participa ao vivo de show do grupo Kraftwerk

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O astronauta alemão Alexander Gerst fez uma participação especial no show do tradicional grupo de música eletrônica Kraftwerk na sexta-feira (20). A apresentação foi no Jazz Open, em Stuttgart (Alemanha), mas Gerst não estava lá.

Para interpretar a música “Spacelab”, Gerst apareceu em um telão pois, no momento, está a 400 km acima do nível do mar, na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). “Eu sou uma das seis pessoas no espaço”, disse ele ao microfone.

Com um tablet em mãos o astronauta teclava no aparelho de forma sincronizada aos sons do palco.

“Estamos pesquisando coisas para melhorar a vida na Terra”, afirmou Gerst que está a serviço da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).

Para finalizar a apresentação, ele levantou o tablet com uma mensagem de “boa noite, Terra”.

O astronauta é bem criativo e, em 2014, durante uma missão de seis meses dedicava parte de suas horas livres para tirar fotos da Terra.

Formado em 1970, o grupo alemão de Düsseldorf foi um dos principais nomes do festival de 12 a 22 de julho em Stuttgart, que também contou com Jamiroquai, Gregory Porter, Jamie Cullum e Joss Stone.

O Kraftwerk também é um dos headliners do Lollapalooza Berlim, realizado nos dias 8 e 9 de setembro.